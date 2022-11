Les consoles et jeux vidéo ont la cote en seconde main

Le magasin Smart Toys à Tournai réalise ses plus gros chiffres d’affaires grâce aux jeux et consoles de seconde main. "Les consoles partent très vite et, en général, elles restent à peine deux jours en vitrine, notamment la PlayStation4, étant donné que la cinquième est encore en rupture de stock", raconte Eve Delfosse, vendeuse chez Smart Toys.

Une qualité d’utilisation identique

Ce qui fait le succès de ces objets à l’état d’occasion, c’est principalement la qualité de leur utilisation qui reste inchangée qu’ils soient neufs ou achetés en seconde main. "La seule différence avec les jeux neufs, c’est le film plastique qui emballe la pochette au moment de l’achat. Nous ne reprenons que des produits qui fonctionnent et qui ne sont pas abîmés ; par exemple, nous n’acceptons pas un disque avec une griffe . De plus, nos consoles sont toujours testées et remises à zéro avant la vente", certifie la vendeuse.

Une économie de 30 à 40% sur les produits récents

Bien que les prix ne sont pas cassés, le pourcentage réalisé est toujours intéressant sur ces produits pour lesquels les promotions sont rares, notamment en ce qui concerne les nouveautés. "Pour une console Switch qui vaut 300 euros neuve, on en revend d’occasion à partir de 220 euros avec la boîte d’origine ; sans cela, le prix peut descendre jusque 180 euros. Pour les jeux populaires, on peut parfois passer de 60 à 40 euros. Lorsqu’ils sont plus récents, la différence de prix est plus faible, mais peut être d’une dizaine d’euros, indique Eve Delfosse. Il arrive même que l’on retrouve des jeux sortis il y a peu, dans notre rayon occasion."

Rappelons que les composants électroniques des jeux vidéos et des consoles sont très peu recyclables, ce qui donne une bonne raison supplémentaire à Saint Nicolas de regarder de plus près les rayons de seconde main.