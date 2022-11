Les cinq points clés du conseil communal d’Estaimpuis en vidéo

1. Une séance présidée par le Premier échevin, Quentin Huart

Le bourgmestre Daniel Senesael n’était pas présent, ce lundi soir, à la table du conseil communal. Il était retenu au parlement fédéral, en commission. C’est le Premier échevin Quentin Huart qui l’a remplacé et qui a présidé les débats.

2. Mobilier pour le CEME : 34 485 euros TVAC

Le conseil communal a approuvé l’achat de mobilier pour le CEME pour un montant de 34 485 euros TVAC.

L’opposition est néanmoins intervenue suite à cette nouvelle dépense au profit du Centre Éducatif Mitterrand Estaimpuis. Elle sollicite la communication des différentes dépenses engagées depuis le lancement du projet du CEME afin de savoir ce que l’école secondaire a véritablement coûté à la Commune d’Estaimpuis. "C’est la folie des grandeurs", relève Bernard Wattez (Pour Vous). "On ne doit pas oublier que l’on gère l’argent de plus de 10 500 habitants, et on doit savoir ce que l’on en fait", ajoute José Lericque (Écolo)

3. Appel à projets du plan Cigogne 5 200 +: 13 places supplémentaires pour la crèche communale ?

La commune a introduit un dossier dans le cadre de l’appel à projets du plan Cigogne 5 200 +. Elle sollicite un subside pour l’extension des bâtiments actuels de la crèche communale Le Petit Poucet afin de créer 13 places supplémentaires.

L’opposition craint que le bâtiment actuel, près de la place d’Estaimpuis, ne soit trop petit pour envisager une telle extension. Elle émet l’idée de créer une nouvelle crèche, dans un autre village de l’entité.

4. Un nouveau camion: 436 000 € TVAC !

Le conseil communal a approuvé l’acquisition d’un camion équipé d’une grue ou d’un porte-conteneurs, même si le montant de 436 000 € TVAC interpelle l’opposition. "Un super-camion", résume le conseiller Bernard Wattez (Pour Vous).

Pour l’échevin des Travaux, Frédéric Di Lorenzo, le véhicule s’avère indispensable pour les ouvriers communaux. "Nous leur demandons de plus en plus d’interventions spécifiques pour éviter de sous-traiter certains travaux et ainsi réaliser des économies d’échelle. Nous disposons d’un personnel de qualité, et nous devons lui mettre à disposition du matériel de qualité." Le camion ne devrait pas être livré avant la fin de l’année 2023.

5. Les terrains de padel: au parc d’Estaimbourg ?

Le dossier des terrains de padel a, à nouveau, été soulevé lors du conseil communal. Pour Vous et Écolo ont interpellé le bourgmestre. Bernard Wattez (Pour Vous) a quant à lui soumis l’idée d’un transfert des terrains de padel vers le parc d’Estaimbourg en mettant en évidence la présence d’infrastructures sportives et l’absence de riverains à proximité. Il appelle le Collège communal à envisager l’idée.