Le top départ des festivités de fin d’année a été donné à Comines-Warneton

Ce vendredi 25 en début de soirée, plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées sur la Grand-Place cominoise. La grande nouveauté de cette année: les mini-concerts de quatre écoles primaires de l’entité, à savoir les écoles communales de Comines et Warneton, le Castel Saint-Henri, l’Athénée Royal de Comines et Saint-Henri Houthem. Les élèves de première et deuxième primaires ont interprété des chants de Saint-Nicolas et de Noël. Le programme musical a été complété par le trio cominois "Point-Virgule".

Outre la descente en rappel de Saint-Nicolas, la soirée a été l’occasion de brancher les illuminations de Noël et du sapin, avec le Conseil des Jeunes et des Enfants… Cela coïncide avec le lancement du Festival commercial de Comines-Warneton. Des déambulations lumineuses d’artistes de rue permettaient de découvrir des stands de solidarité avec notamment des collectes de jouets et le bar tenu par Inner Wheel.

Les villages décorés

Le discours inaugural de la bourgmestre Alice Leeuwerck a situé les thématiques des décorations présentes jusqu’à la mi-janvier dans chaque village. "Nos services techniques œuvrent depuis longtemps pour préparer des décorations et des programmes enchanteurs. Nous souhaitons que chacun de nos villages puisse s’imprégner de la magie de cette période: le village de Noël à Comines, la cuisine de la famille Noël à Ten Brielen, l’atelier de Lutins à Houthem, le Noël féerique à Bas-Warneton, la banquise à Warneton, la grange des rennes du Père Noël à Ploegsteert et le Noël traditionnel au Bizet".

Des animations seront programmées par la Ville durant tout ce mois de décembre.