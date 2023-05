L’agenda des concerts et des spectacles en Wallonie picarde

Au Bout de nos rêves à Gaurain- Ramecroix attend Dirty old ma, Jollyroger, James Spencer, avant The Toasters + TBA (17/05), Stylzero + Brooks (20/05)… Henri PFR, Dr Peacock, Jacky Lore, Billx, Sefa et cent autres noms seront au So W’Happy à Rongy du 7 au 9/07.

Jake LaBotz sera en concert à Lessines le 9/06, avant Spagguetta Orghasmmond + Didier Super + Nester Donuts (22/07), Black Box Revelation (20/10).

Au Palace à Ath, on retrouvera La Framboise Frivole (4/05), Emeline tout court et Loic Lantoine (9/06), Fabian Le Castel (4/11), Veronique Gallo (9/11), Bourvil par Vincent Taloche (17/02)… Chez Poupoune attend The WRS (05/05), Adolina (12/05), Chatte Royal (3/06), Le Grand blond et ses chaussures noires (10/06), Alouest (16/06), Chatte Royal (23/06), HNTRS (24/06)… Abba Mania sera le 9/09 à Ellignies Sainte-Anne.

Les Fourmis dansent (13/05 à Frasnes -lez-Buissenal) annoncent Colt, Polemic Incredible, Youssef Swatt’s, Patchwork, T’Apache nocturne... Au CC de Mouscron, on verra PE raconte des histoires drôles (20/10), puis François Pirette XYZ (20/12). Le Hurlu Comedy Club a invité Jeremy Moriau (18/05), Sofia Syko (19 et 20/05), Tex (26 et 27/05), Marc Herman (2 et 3/06), Fabian Le Castel (9 et 10/06 + 30/06), Eric Boschman (16/06), Quentin Vana (17/06), Pierre Aucaigne (23 et 24/06), Élisabeth Buffet (15 et 16/09), Romain Dewasme (22/09).

Annoncés à LaSemo (du 7 au 9/07) à Enghien: Tryo, Jain, Cali, Suzane, Odezenne, L’Entourloop, Fatoumata Diawara, Ben Harper, Wax Tailor, Balthazar, Henri Dès, Selah Sue, Saudade Experiment, Pierre De Maere, Typh Barrow, Debout sur le zinc, Voyou, Mezerg… PL