La Halle aux Draps de Tournai ne sera pas rouverte au public avant septembre 2023

Laurence Barbaix, échevine des travaux, a rappelé que des première s "surprises de dernières minutes" datant du début de l’année 2022 avaient déjà repoussé la fin des travaux, "au mieux au carnaval 2023". L’entreprise a notamment découvert, dans des annexes, une cave non répertoriée nécessitant une sécurisation et un remblai. "Il n’était déjà plus question à ce moment-là de terminer les travaux pour la fin décembre 2022". La découverte d’un second niveau de cave n’a pas arrangé les choses.

"La situation est compliquée avec l’entreprise qui visiblement peine à trouver des conducteurs de chantiers. Mais notre bureau d’études bâtiment, notre AMO Ipalle et le collège mettent la pression pour rattraper les retards accumulés. Néanmoins, il est plus que probable que la Halle aux Draps ne pourra être rouverte avant la rentrée 2023. Ce qui, je le concède, est vraiment regrettable pour les associations, la ville et ses habitants, ainsi que pour la population avoisinante".

Se passer d’une grue tour était-il judicieux ?

Pour M. Lucas, ce retard pourrait être une conséquence de la décision de l’entreprise de ne pas avoir installé une grue tour sur la zone de chantier, soit sur la Place de Nédonchel, soit sur la Grand-Place.

Pour justifier ce choix, l’entreprise a évoqué une raison de stabilité du sol. "Le cahier des charges annonçait des contraintes de stabilité puisque nous avions fait des sondages préalables à l’endroit précis de l’emprise de la grue", indique Laurence Barbaix. "L’entreprise de construction pouvait mettre des micropieux pour soutenir la grue mais elle a préféré la solution de la main-d’œuvre. Même si nous pensons en interne que ce choix n’est pas le plus judicieux en raison des travaux en toiture et verrière à venir, nous ne pouvons la contraindre de recourir à une grue puisque c’est à elle de décider des moyens d’exécution. Si elle préfère mettre plus d’hommes sur le chantier que de mettre des pieux, tout en respectant les délais et le prix, nous ne pouvons pas la contraindre. Cette condition est d’ailleurs parfaitement libellée dans plusieurs PV de chantiers et validée par l’entreprise".

Les retards n’auront pas d’incidence sur les subventions de l’AWAP (Agence wallonne du patrimoine). "Celles-ci sont libérées au fur et à mesure des travaux en lien avec les parties classées. Nous avons reçu une première tranche de 116 000€ en juin. Il reste donc 467 500€ à recevoir ; la deuxième tranche de 116 000€ sera libérée quand nous atteindrons 50% des travaux subsidiables".

La Halle aux Draps pourra par ailleurs bénéficier d’une subvention PIV pour la rénovation énergétique. "Le total des subventions représente approximativement un tiers du budget total. Les chiffres seront bien entendu, affinés lors de la prochaine visite".

Vincent Lucas dit ne pas constater, sur le chantier, de volonté d’accélérer les choses. "Sur place, la semaine dernière, on retrouvait deux ouvriers de l’entreprise et trois petits sous-traitants de nationalité étrangère. Soit cinq personnes en tout. Je pense qu’il est grand temps de secouer Monument Hainaut, car il y a un peu trop de laxisme avec cette entreprise. J’ai bien peur qu’on revive le scénario de la Maison de la culture".