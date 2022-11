Extinction des lumières dès jeudi, entre minuit et 5 h, sauf dans l’intra-muros tournaisien

Comme le rappelle un communiqué diffusé ce mardi par l’autorité communale tournaisienne, "en réaction à la crise actuelle qui est à la fois énergétique, économique et environnementale, Ores, gestionnaire de réseaux de distribution de gaz et d’électricité, a proposé à chacune de ses communes associées d’éteindre l’éclairage public communal entre minuit et 5 h du matin. À Tournai, en sa séance du 13 octobre, le collège communal a répondu conditionnellement à cette proposition."