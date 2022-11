Bas-Warneton : la confrérie des Maîtres Rubaniers s’agrandit

Avant le repas, deux nouveaux membres de la confrérie des Rubaniers ont été intronisés. Tout d’abord Paul Hullaert et son "profil atypique qui n’aurait, de prime abord, pas de lien avec l’univers textile".

Anny Beauprez poursuit la description de ce nouveau "chevalier" de la confrérie: "Dans la préservation de notre patrimoine, on lui doit un bond de géant dans la modernité et une valorisation virtuelle de nos collections. Le goût du ruban lui a été transmis par sa mère qui a longtemps fait partie des amis du musée. Lors des réunions préparatoires des premiers cortèges des Marmousets, Paul a découvert Simon Vanhée, fondateur du musée de la rubanerie, pour qui il avait un profond et admiratif respect. Grâce à Paul, un audio-guide a été créé et est disponible en ligne, mais aussi via les QR-code disséminés dans le parcours".

Serge Titeca a présenté Émile Fauvart, le second intronisé à la confrérie des Maîtres Rubaniers: "A 14 ans, il commence à travailler comme apprenti chez Plouvier, à Comines Belgique. Après 17 ans dans cette rubanerie, il part en France chez DMR, dans la mécanique des métiers. Il va côtoyer Simon Vanhée puis Pierre Decottignie. Émile deviendra directeur de DMR et siégera au Conseil des Métiers comme juré des examens"