Le second, âgé de 75 ans, s’est alors retourné et a vu deux personnes se diriger précipitamment vers lui. L’un des auteurs lui a aussitôt attrapé la jambe pour la soulever d’une trentaine de cm., sans doute dans le but de le faire chuter au sol. Mais en perdant l’équilibre, la victime s’est appuyée sur son agresseur. Pendant ce temps-là, le second voyou fouillait le manteau de la victime et s’emparait de son portefeuille placé dans la poche droite.

Les agresseurs ont ensuite lâché leur proie et, ont pris la fuite après avoir jeté au sol son portefeuille qu’ils avaient vraisemblablement débarrassé de son contenu…