Tournai : Tonton a-t-il joué avec les ciseaux ?

Robert nie tout. "Je n’avais aucun différend avec ce jeune homme. Je le connaissais, il m’appelait tonton. Je lui avais même trouvé un travail. Je lui avançais régulièrement de l’argent sans demander de remboursement. Sauf qu’une fois, par SMS, je lui avais réclamé. Il savait quand je recevais ma paie et souvent, il n’avait rien à boire et à manger."

Ce jour-là, tonton était passé comme d’habitude. "J’avais de l’argent dans ma mallette. Quand on m’a ouvert la porte, j’ai vu le frère de Julien avec un gros sac dans les bras dans l’escalier. J’ai compris qu’il s’agissait de drogue. Je savais que Julien prenait de la coke. Il était en manque ce jour-là."

Très malade

Le soir des faits, Robert loupe son train. Il reste encore un peu. Les protagonistes consomment de l’alcool. "À un moment, Julien m’a demandé mon téléphone pour pouvoir appeler son dealer. Je ne voulais pas être mêlé à ça et j’ai refusé. Il m’a poussé et m’a dit, tu sais, je peux tuer quelqu’un avec un bic ou avec un doigt. Je lui ai répondu que je pouvais le faire aussi avec des ciseaux mais je ne l’ai jamais menacé. J’en serais incapable puisque mon handicap ne me permet pas de lever les bras."

L’avocat de Robert a expliqué que son client souffrait, en plus de son handicap, d’une grave maladie et que c’était un miracle qu’il se soit déplacé au tribunal . "Il est bourré de morphine."

La défense assure que Robert n’a jamais mis de ciseaux sur la gorge de Julien en lui disant: "je vais te planter." Selon l’avocat, "ça n’est pas crédible une seconde. En plus, il y a une différence de corpulence et le jeune homme a un casier à rallonge. Par contre, mon client a été roué de coups. Il a eu la mâchoire cassée et l’arcade coupée. Son visage était difforme. Nous demandons l’acquittement et à titre subsidiaire une peine de probation autonome ou une suspension probatoire."

Le ministère public dit que dans sa déposition, Robert a déclaré avoir reposé les ciseaux. "C’est donc qu’il les avait pris. Vu son état de santé, je ne suis pas opposé à une mesure de faveur."

Jugement le 19 décembre.