Benoît Neusy avait quitté Maisières il y a 7 ans pour venir s’installer à Roucourt, séduit par le cadre magnifique du domaine avec le château, sans oublier l’hôtel et ses 10 chambres de caractère. Benoît Neusy et son équipe ont, depuis, créé une boutique traiteur éphémère et la Terrasse, ainsi que des événements ponctuels.

La partie événementielle poursuit son activité

"Aujourd’hui, la remise en question est de mise et même fondamentale. D’une part, la conjoncture actuelle ne facilite pas l’optimisation d’un établissement gastronomique étoilé, qu’il s’agisse des lourdes charges ou du manque de main-d’œuvre qualifiée pour compléter une équipe déjà en place. D’autre part, les ambitions personnelles de Benoît Neusy entrent également en compte au vu des circonstances. À 50 ans, ce chef de renom souhaite se diriger vers d’autres projets et aborder sa cuisine sous un autre angle tout en gardant la qualité de son savoir-faire, est-il indiqué. Le Domaine d’Arondeau poursuivra son activité avec la partie événementielle et toute l’équipe en place depuis 7 ans pour des événements privés et des séminaires. Il pourra toujours accueillir des salons et autres organisations à caractère promotionnel."