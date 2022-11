Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, est hospitalisé au CHwapi depuis ce lundi (vidéo)

Hormis le fait qu’on ne le voit plus arpenter certaines venelles tournaisiennes ou arborer l’écharpe maïorale pour l’une ou l’autre cérémonie officielle, on a un peu l’impression que Paul-Olivier Delannois n’a jamais vraiment arrêté de travailler malgré la douleur qui le taraude depuis plus d’un mois maintenant et qui a cantonné ses déplacements du fauteuil au lit (et inversement). C’est que le bourgmestre continue à répondre à un maximum de mails et de courriers qui lui sont adressés et il suivait jusqu’il y a quelques heures encore diverses réunions officielles en visioconférence.