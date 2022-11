Des tickets à gratter pour soutenir le commerce estaimpuisien

C’est devenu une tradition, en cette fin d’année, l’ASBL Impact et la Commune d’Estaimpuis organisent leur opération "Estaim’commerces". "C’est une action qui permet à la fois de soutenir les commerçants, mais aussi les citoyens, en incitant à consommer local, relève l’échevin en charge du Commerce, Quentin Huart. On donne ainsi un coup de pouce aux commerces qui ne vivent pas une période facile face à la crise économique et énergétique… et qui peuvent plus facilement attirer des clients de par l’attrait du concours. Cela leur offre aussi une meilleure visibilité car ils peinent à aller à l’encontre des grandes enseignes qui peuvent se payer des grandes publicités, qui ont pignon sur rue et qui sont plus visibles sur internet. Quant aux citoyens, ils pourront profiter du cadeau comme bon leur semble pour acheter leur pain, leurs fruits et légumes, ou leur viande, pour aller chez le coiffeur, pour s’offrir un bouquet de fleurs, pour acheter un cadeau pour les fêtes de fin d’année, etc."