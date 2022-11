Pour rappel, la Sofico a procédé à la réhabilitation du revêtement de l’autoroute sur environ 40 centimètres de profondeur entre l’échangeur n°32 "Vaulx" (non compris) et Kain, en direction de la France, en plus de réparations localisées sur la structure de la voirie. Les travaux portaient sur quatre kilomètres et la circulation était réduite sur une voie.

Ce chantier représentait un budget de 3,4 millions d’euros, HTVA. Il est terminé et la circulation peut de nouveau se faire normalement dans le contournement de Tournai.