Futur abri de nuit et de jour à Mouscron: pourquoi ça coince?

« Le bâtiment idéal n’existe pas »

Depuis l’ouverture de l’abri de nuit en novembre 2018 dans la rue de Tourcoing, les intentions sont claires. "À cet endroit, c’est provisoire", expliquait Brigitte Aubert. Quatre ans plus tard, la quête s’éternise. "Nous avons déjà visité une vingtaine d’endroits. Il faudra finir par trancher", avoue Didier Mispelaere avec lucidité. "Le bâtiment idéal, on ne le trouvera jamais, même en cherchant encore des années."

Les propos de l’échevin ne sont pas un aveu de faiblesse, mais ils témoignent d’une réalité. La Ville de Mouscron doit gommer quelques critères de sa liste pour trouver – non pas l’endroit idéal – mais le plus adapté possible. Sous-entendu, celui qui saura répercuter le moins de nuisances. "Là où l’abri de jour se situe, il suscite quelques plaintes chez les riverains, les clients et les salariés du magasin Match, à l’école des Frères Maristes également. On souhaite déménager la structure dans un endroit où les nuisances seront moindres", poursuit l’échevin des affaires sociales.

Tout en restant en centre-ville ou à proximité, pour permettre aux bénéficiaires de ce futur abri de n’être qu’à quelques minutes du Resto du cœur de Mouscron. "Quel que soit l’endroit, on fera des insatisfaits. Mais on veut en faire le moins possible."

Un endroit que la Ville veut suffisamment grand pour garantir de bonnes conditions d’accueil aux personnes sans-abri et de bonnes conditions de travail au personnel. "Ils sont 60 à fréquenter l’abri. Pas en même temps, mais c’est tout de même un chiffre conséquent", rappelle Didier Mispelaere. La Ville devra-t-elle se résoudre à séparer les deux structures à et chercher deux sites plutôt qu’un seul ? L’échevin n’écarte pas cette hypothèse. Quoi qu’il en soit, les recherches continuent…