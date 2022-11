Resto du cœur, assiette pour tous : comment les associations de première ligne font-elles face à l’inflation ?

Nous avons contacté trois institutions locales à Tournai, Mouscron et Péruwelz pour évoquer le quotidien de ces structures et leurs perspectives d’avenir.

1. L’assiette pour tous (Tournai)

"Avec la chambre froide et nos installations pour maintenir la nourriture au frais, on doit rendre 7.500 euros à notre fournisseur d’énergie avant le 2 décembre. Et le plus fou, c’est qu’il s’agit d’un montant rectifié sur six mois, du 1er avril au 4 octobre", déplore Christophe Coussé. Le président de la structure tournaisienne ne nuance pas ses propos. Et pour cause, il craint pour l’avenir de son association, donc pour celui de tous les bénéficiaires de l’Assiette pour tous. "Avec des mensualités de 900 euros et un loyer à 1 000 pour notre hangar, on ne pourra probablement pas tenir le choc. "

D’autant que le nombre de bénéficiaires ne cesse d’augmenter. "On distribue 150 colis par mois et on ne peut pas aller au-delà de ce plafond, parce que la nourriture ne nous arrive plus en suffisance. On a reçu la moitié de ce qu’on voudrait recevoir. On renvoie des dizaines demandes par semaines vers d’autres associations, y compris de travailleurs qui n’ont plus rien sur leur compte après avoir payé leur loyer et leurs charges."

En parallèle, le restaurant social sort 90 repas par jour contre 75 les mois précédents. "On essaie d’aider des personnes qui, sans l’Assiette pour tous, n’auraient pas à manger. On reçoit des gens qu’on ne pensait jamais recevoir. On espérait secrètement fermer le jour où la précarité aurait disparu. Désormais, on se rapproche plus d’une autre hypothèse. Fermer parce qu’on ne peut plus s’en sortir… "

2. Les Ouvriers du cœur (Péruwelz)

"Le nombre de bénéficiaires augmente depuis un ou deux mois", avoue Patrick Manouvriez. "On doit désormais limiter le nombre de personnes à aider. Idem pour le suivi avec notre assistante sociale, qui peut tout de même compter sur l’appui d’une bénévole."

Pour le moment, l’institution péruwelzienne limite les dégâts. La raison ? "On a redynamisé notre magasin de seconde main, qui génère des revenus pour nous permettre d’assurer nos autres missions. On est également soutenu financièrement par la Fondation Roi Baudouin pour les factures de gaz et d’électricité. Sans cette aide providentielle, la donne aurait été différente", avoue le président des Ouvriers du cœur.

L’institution reçoit également moins d’invendus (puisque le Banque alimentaire en reçoit moins elle-même). "On collabore directement avec deux grandes surfaces à Péruwelz. Mais la situation devient alarmante. Surtout à l’épicerie sociale qui fonctionne sur fonds propres, grâce à notre magasin de seconde main. Pour l’instant, on a l’impression de pouvoir contenter tout le monde, mais pour combien de temps encore ?" Une notion de sursis omniprésente dans les différentes structures qui nous ont répondu.

3. Le Resto du cœur (Mouscron )

"La crainte de voir nos factures d’énergie exploser compense avec le geste de la Fondation Roi Baudouin et l’intervention de la Fédération des Restos du cœur, qui débloque des budgets pour faire face à la crise ", explique Xavier Bouret.

Au resto du cœur hurlu, hors de question de répercuter l’inflation sur le coût du repas, toujours fixé à un euro. "En revanche, nous avons légèrement revu le prix de nos colis alimentaires. Il était de deux euros peu importe la constitution du ménage il y a peu. Désormais, il reste à ce prix pour des personnes seules ou des couples, mais il coûte trois euros pour des ménages de 3 ou 4 personnes et quatre euros pour des ménages de cinq personnes ou plus", poursuit le coordinateur de la structure mouscronnoise.

Ouvert d’octobre à fin mars, le "resto du resto" a dépassé les 120 bénéficiaires journaliers au début de l’automne. "Du jamais vu" pour Xavier Bouret. Depuis, l’ASBL limite son offre aux personnes qui mangent sur place ou qui emportent en leur nom. "Il n’est plus possible d’emporter pour quelqu’un d’autre, on a modifié ce règlement, à regret. C’est contre nature pour une structure qui vise à aider toutes les personnes en situation de précarité. On ne devrait pas mettre des critères, mais on ne peut plus faire autrement."

S’ajoute à la douleur de prioriser l’aide, celle d’expliquer ce changement pas sans conséquences. Et pour la suite ? "Les aides sont d’une importance cruciale. Les pouvoirs publics ont compris qu’ils ne pouvaient pas plonger un pan entier de la population dans l’extrême précarité. Mais ça va durer combien de temps ? On s’attend à une explosion des demandes d’aide dans les semaines à venir. Et on absorbe la hausse des coûts parce qu’on s’interdit de la répercuter", conclut Xavier Bouret. Mais faire le dos rond reste une solution provisoire. Si le poids est trop lourd, il fera céder celui qui y résiste, tôt ou tard… nos associations en sont parfaitement conscientes…