Couscous-frites au menu pour Maroc-Belgique au restaurant l'Agadir à Tournai

Marocain au cœur noir jaune rouge

Si Salah est partagé entre l’équipe marocaine et l’équipe belge, c’est parce qu’il a la double nationalité. Né à Casablanca d’un papa marocain et d’une maman belge, cela fait 21 ans qu’il vit dans le pays d’Eden Hazard. "J’ai quitté le Maroc à 26 ans, mais j’ai construit toute ma vie ici, ainsi que ma famille. C’est ce genre d’expérience qui nous ancre dans une nation. Je reste Marocain, mais en me mariant en Belgique, j’ai été adopté par un peuple, par une culture, par une température aussi (rire), et donc je suis devenu Belge avec le temps."

Un fier supporter des Diables

Plus qu’arborer les couleurs de la Belgique Salah porte surtout fièrement celles des Diables rouges. "Dans le fond, j’aimerais quand même que la Belgique gagne ce match. Après tout le soutien qu’on a apporté à cette équipe ! Avec ma fille, on est allés voir tous les matchs, on se déguisait en supporters, on a mis des cornes de diables sur notre voiture, on est allés klaxonner dans les rues lors des victoires… D’ailleurs, je n’ai le maillot que de l’équipe belge", confie le restaurateur.

Sa passion pour les matchs de foot, Salah la partage surtout avec sa fille de 20 ans, pour qui, entre le Maroc et la Belgique, le cœur ne balance pas… du tout ! "Elle n’accepterait vraiment pas une défaite de la Belgique. Ma fille, elle chante l’hymne national en français et en néerlandais. Pour elle, c’est les diables ou rien du tout ! " assure son père avec humour.

« 2-2, ce serait bien ! »

Néanmoins, Salah ne s’avance pas sur un pronostic sérieux. "J’aimerais que le match se solde sur un 2-2, ce serait bien. De cette manière, mes amis vont beaucoup crier et auront très soif, blague-t-il. Tout le monde repartirait content sur un match nul. Le Maroc aurait rivalisé contre une grande nation de football, ce serait appréciable. Néanmoins, je sais que ma fille serait trop déçue."

Pour la suite de la compétition, Salah mise davantage sur les Belges, "Tout est possible pour le Maroc, mais c’est encore une jeune équipe avec un nouvel entraîneur. Les Belges ont plus de chances." Une affirmation que Salah maintient après avoir admiré l’arrêt de penalty réussi par Thibaut Courtois lors du match Belgique-Canada.