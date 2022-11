Maya Bouloss, la relieuse de souvenirs sera au 1er marché de Noël de l’écoquartier du Pic au vent à Tournai (vidéo)

Maya Bouloss, relieuse de souvenirs sera au premier marché de Noël de l’écoquartier du Pic au vent, ces vendredi et samedi. ©EdA

C’était sans compter sur le fait qu’elle y rencontrerait son futur mari - John Hall, professeur de tennis à Atlanta - mais aussi qu’elle y ferait carrière après ses études artistiques. Comme conseillère pédagogique au sein de The Art institute of Atlanta, mais aussi comme indépendante pour le compte d’un avocat.

Entr’autres activités qui marquèrent son passage dans le pays de l’oncle Sam, elle travailla durant un an comme bénévole au sein de la bibliothèque de l’ancien président Carter où son rôle consistait notamment à scanner des documents d’archives. Elle eut l’occasion de le côtoyer en 2003-2004 et reste marquée par cet homme dont la taille est inversement proportionnelle au dynamisme qu’il déploie dans ce qu’il entreprend.

Une artiste et une créatrice aux multiples facettes

Mais si nous avons rencontré Maya au sein du joli cocon, qu’elle et son époux - aujourd’hui préretraité - se sont aménagés au sein d’une ancienne ferme warchinoise, c’est surtout pour évoquer ses qualités d’artiste et de créatrice. Car ce sont ces dernières qui l’amènent à participer au tout premier marché de Noël de l’écoquartier du Pic au vent qui se tiendra vendredi et samedi prochain.

Maya a été formée à la céramique, mais aussi à la sculpture (sur bois et métaux), à la vannerie ainsi qu’à la reliure au sein de l’université d’Atlanta.

Ses connaissances, elle les partageait également comme professeur d’art dans une école supérieure Steiner, toujours dans cette ville de Géorgie.

Si elle est revenue en Belgique, c’est, d’une part, parce que son mari arrêtait ses activités pour profiter d’une retraite bien méritée mais aussi pour se rapprocher de ses parents résidant à Hornu, ainsi que de sa sœur, Tamara, avec laquelle, elle partage une passion commune pour les activités artistiques et artisanales. Dont celle qu’elle présentera au Pic au vent lors de ce premier marché de Noël de l’écoquartier ; soit la création de carnets entièrement faits main et susceptibles de séduire quiconque souhaiterait tenir un journal de voyage, par exemple, ou y compiler des souvenirs personnels ou tout autre chose pour laquelle cet objet pourrait constituer un précieux écrin. Tamara ajoute quant à elle une touche littéraire aux créations de sa sœur.

Ces dernières s’inscrivent également dans une démarche écoresponsable.

"J’étudie en effet actuellement la possibilité de créer mon propre papier ainsi que les cordages à partir de végétaux ", nous explique Maya.

En ce domaine, elle présente déjà de très intéressants et étonnants échantillons composés à base de fibres d’ortie, ou encore de pissenlit, des matériaux qui permettent également de réaliser de très jolis petits paniers.

Son savoir faire, Maya aime le partager lors d’ateliers comme celui qui sera organisé au sein du centre de bien-être Artchizen à Bernissart, le 14 janvier prochain.

Outre les carnets, Maya crée également diverses boîtes et décorations. Des créations à retrouver sur sa page FB: Atelier MariposArt.

Un marché créateur de liens entre les habitants

Karia Van Ecke, Benoît Drion et Anne Delvigne, les chevilles ouvrières de ce premier marché peuvent compter sur le soutien d’une équipe soudée et dynamique pour mener à bien cette initiative. ©EdA

Quand l’écoquartier du Pic au vent a été porté sur les fonts baptismaux il y a 13 ans, ses concepteurs se voulaient précurseurs en défendant la nécessité de réaliser de l’habitat écodurable et très peu énergivore. Une autre volonté consistait aussi à encourager le lien social sur un site que les habitants allaient rapidement qualifier de " village ". Pari réussi si l’on en juge par les initiatives que prennent certains habitants pour faire vivre " leur " quartier et impliquer ceux et celles qui y habitent. La dernière en date concerne précisément le marché de Noël qui occupera la Maison de quartier située au cœur du village, du côté de la Girouette.

Une première qui s’annonce sous les meilleurs auspices si l’on en juge par la diversité des créations proposées aux visiteurs: le miel d’Ariane Desplanque, les objets en cuir de Gregory Viaene, les chaussures artisanales d’Anne Delvigne, les peluches tricotées d’Aude Fauconnier, les badges et cartes de vœux de Neko Esha ( Bérengère Gouy), les bijoux de Katou, les compositions florales d’Urban Flower, les lampes en bois d’Ernest, les décos de Martine Michaux, les bougies de Philippine Gallet, etc.

Si le temps le permet, il y aura également une démonstration de "raku", le vendredi. Pour ceux et celles qui l’ignoreraient, il s’agit là d’une technique d’émaillage développée dans le Japon du XVIe siècle liée essentiellement à la fabrication de bols pour la cérémonie du thé. On utilise un grès chamotté plus solide car les pièces doivent résister à de forts écarts de température.

Un bar à champagne est également prévu sur le site et les bénéfices seront reversés pour la création d’une école au Cambodge. Bières artisanales de la brasserie Deforest et autres boissons ainsi que des petits plaisirs gustatifs et sucrés seront aussi à la carte du bar qui sera tenu par - et pour soutenir - les guides de Kain.

Marché de Noël « Magie et créations » au Pic au vent - La Girouette - vendredi 2, de 17 h à 22 h et samedi 3, de 11h à 19 h.