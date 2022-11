Lessines pense à ses jeunes escrimeurs

Le week-end passé, plus de 80 jeunes venus de toute la Belgique mais aussi du Luxembourg, France et des Pays-Bas se sont affrontés lors d’une compétition officielle de la fédération organisée par le Cercle royal d’escrime Detaille de Lessines (CRED). Ce n’est que du positif pour cette première édition. "Une première expérience rondement menée par le tout nouveau comité, confirme Catherine Majerus, l’une des membres de la toute nouvelle ASBL. Des tireurs, parents et coaches globalement satisfaits par l’organisation et la bonne ambiance. Et beaucoup d’aide et de soutien de nos membres mais aussi de la fédération et des autres clubs. On va faire le bilan financier dès ce week-end, mais je pense bien qu’il est positif également. Ce qui est bien nécessaire pour pouvoir continuer à investir dans du matériel et la formation de nos jeunes."