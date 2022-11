La crèche de Pottes en quête d’une nouvelle stabilité… et d’un responsable

Située rue de l’Enseignement à Pottes, la structure a encore été au cœur des débats du dernier conseil communal. L’opposition s’inquiétait pour l’intégrité physique des enfants. En réponse aux propos d’Yves Willaert, Carine Breda rassurait les parents en énumérant les différentes initiatives prises pour soulager le personnel de la crèche.

"Les repas sont désormais préparés dans les cuisines du home du CPAS et livrés directement à la crèche pour alléger la charge du personnel de la structure. Les horaires ont été changés et les pannes techniques sont réglées", précise l’échevine de la petite enfance. L’élue ne veut pas entendre parler de sous-effectif, puisque la crèche compte l’équivalent de 9,4 temps plein pour 42 enfants accueillis. Un moindre mal pour une structure qui fonctionne de 6 heures à 18 heures.

Depuis peu, la commune de Celles cherche un ou une remplaçant(e) pour prendre provisoirement la gestion de la structure, après le retrait de la directrice actuel, que l’échevine ne souhaite que temporaire. "Il y a un caractère urgent à cette offre d’emploi", poursuit Carine Breda. Impossible de le nier puisque cet appel à candidatures intervient en pleine réorganisation de la crèche communale. "Aussi parce qu’en attendant, c’est une puéricultrice qui assure l’intérim. L’équipe fait son possible pour faire en sorte que les conditions d’accueil restent bonnes pour les jeunes enfants qui fréquentent notre crèche. J’essaie aussi d’y passer le plus régulièrement possible. Je dois même dire que j’y suis tous les jours ", assure Carine Breda.

Aura-t-il fallu un débat public agité (et de vives accusations chez certains parents) pour analyser en profondeur les dysfonctionnements de la crèche ? "Ce n’était pas la catastrophe, mais on a repris le dossier à zéro pour trouver la meilleure des solutions. On œuvre pour satisfaire le personnel et maintenir la confiance des parents, ça avance. On ne sait pas faire plus pour le moment", conclut Carine Breda.