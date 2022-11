Des traces de coups aux visages de femmes pour une action publique à Tournai ce vendredi

Pour ne prendre qu’un exemple, la prise en charge par les services de police n’est pas encore idéale: on donne rarement aux victimes des informations utiles, il faut vraiment déposer plainte pour être prise en charge. Or, on sait que c’est délicat en raison de la dépendance économique de beaucoup de femmes, qui s’est accentuée depuis la crise du Covid ", nous dit Isabelle Tesse, animatrice-comédienne au sein du Théâtre action Croquemitaine.

Des associations se sont jointes cette année à l’IESPP Tournai, au Théâtre Croquemitaine et au Collectif de citoyennes Femmes radicales Tournai pour dire "Non à la violence faite aux femmes !": l’ASBL "Les Amis des Aveugles et malvoyants" ("parce que 80% des femmes en situation de handicap sont victimes de violences en raison des risques accrus d’isolement") et le planning familial "La Famille Heureuse". "C’est important qu’un service de première ligne puisse être associé à cette dynamique", dit Laurence Debaisieux.

Le groupe rassemblé avant son départ vers la ville.

Un spectacle pour conscientiser dans les écoles notamment

Le projet a évolué par rapport à l’an passé, puisqu’il a permis l’émergence d’un spectacle forum. La création collective ayant pour titre "Ô Mon Amour !" a pour but de mettre en lumière les mécanismes qui enferment les couples dans la spirale de la violence. "Ce spectacle d’une demi-heure environ, comique, est interactif: les spectateurs et spectatrices sont invité(e)s à tester des situations et des pistes de solutions", explique Isabelle Tesse. "Nous souhaitons jouer ce spectacle dans les écoles, dans les quartiers, etc. Ce problème de violence concerne tout le monde, toutes les couches de la société".

L’action sera menée de nouveau ce vendredi après-midi.

L’action menée en ville mercredi sera rééditée ce vendredi 25 novembre. L’intervention aura lieu de15h à 17h, de la place de Lille à la gare de Tournai.