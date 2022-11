Tribunal : "il terrorise toute sa famille"

Malheureusement, un deuxième événement similaire s’est produit à peine un mois plus tard. L’homme nie avoir porté des coups cette fois-là, avant de reconnaître qu’il a quand même donné deux claques à sa compagne.

"C’est votre sœur et votre mère qui ont appelé la police ?", s’est étonnée la présidente du tribunal qui n’a pas obtenu davantage d’explications de la part du prévenu.

"La mère de Monsieur a eu peur d’intervenir dans la dispute, car elle craignait la réaction de son fils. Cet homme terrorise toute sa famille, et se déchaîne sur sa compagne ", analyse le procureur du roi.

Il risque 10 mois de prison

Le prévenu a déjà écopé de six mois de prison pour coups et blessures, mais il est également connu pour trafic de stupéfiants et port d’arme.

"Pour ce comportement inadmissible, je requiers dix mois de prison et 50 euros d’amende", a ajouté le procureur du roi.

Pour sa défense, l’homme a déclaré : "nous sommes quand même restés deux ans ensemble avec Madame, et nous avons rompu pour une toute autre raison. Oui, il y a des faits que je regrette... Aujourd’hui cela fait six mois que je travaille, et je n’ai pas envie d’aller en prison, bien sûr. " La présidente du tribunal a abordé avec le prévenu la possibilité d’obtenir une peine de travail ou une probation avec un suivi pour gérer l’agressivité. Elle rendra son jugement le 13 décembre.