Tournai : ce samedi, à la tombée de la nuit, « Le vélo s’éclaire » à la Place Verte

"On a envie de découvrir différents quartiers. D’autant plus, que le comité de quartier est aussi dans le coup. Il a accepté de nous aider en prêtant du matériel, en installant des lumières, en accueillant les participants", précise Anne Bierna, responsable de l’ASBL. Pas facile d’estimer combien de cyclos auront leurs roues gonflées à bloc, tout dépendra des bonnes volontés de la météo. "Il y a beaucoup d’intéressés sur la page Facebook, mais encore un peu de frilosité. Cela se jouera en dernière minute".

Arrivée à la Petite Fabriek

Le parcours fait un peu moins de quinze kilomètres, en deux heures avec une pause à mi-parcours.

"J’ai sélectionné quelques endroits pour des petits moments musicaux. Sandrine Questier et Olivier Grawez seront présents ainsi que Benjamin Macke, qui nous avait offert un ciné concert en clôture de la précédente balade". C’est à la Petite Fabriek, à Froyennes, que le peloton compte terminer la course familiale. "Les propriétaires lancent leur week-end Lueur d’Hiver autour du feu. On arrivera en début de soirée".

Une participation de quatre euros est demandée, sauf pour les moins de quinze ans.

Un conseil également pour ceux qui viendraient d’abord en voiture, vélo à l’arrière: "On les invite à se garer dans le village de Froyennes. Ils peuvent ainsi profiter plus longuement de la fête à la Petite Fabriek".

Et évidemment: les guirlandes lumineuses sont recommandées ! Des packs peuvent être commandés ou achetés sur place le jour même si besoin.

Rdv à 16 h 45. Départ à 17 h 30. Place Verte. Arrivée à la Petite Fabriek (Froyennes). 4€/participant. Gratuit pour les moins de 15 ans. Inscription souhaitée: 069/81.02.73 ou info@accordeontournai.be