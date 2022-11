N’empêchez pas les ouvriers communaux de ramasser les feuilles mortes à Tournai ! (vidéo)

Sur sa page FB, l’échevine des Travaux, Laurence Barbaix, rappelle avec humour pourquoi il est important que les automobilistes respectent les panneaux d’interdiction de stationner temporairement dans certaines rues et avenues de la cité des Cinq clochers: "Je vais peut-être vous Barbaix encore ce soir mais j’ai l’impression qu’il va falloir faire de nombreux rappels concernant l’interdiction de stationner pour le ramassage des feuilles, écrit-elle. Malgré les panneaux et mon post ce we, j’ai pu constater de nombreuses voitures garées le long du bd Léopold côté Ipes, obligeant les services à travailler entre les voitures et à se déporter fortement sur la voirie..."