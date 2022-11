Lutter contre l’insécurité des femmes dans l’espace public : une marche organisée ce vendredi à Tournai

Le groupe est rassemblé dans le hall de la gare de la ville. "Le lieu se révèle être parmi les plus problématiques", souligne Kathy Contreras, l’animatrice de l’ASBL qui les accompagne. Dans un carnet de terrain, ces citoyens mobilisés évaluent le quartier en fonction de la signalisation, l’éclairage public, le niveau de nuisance sonore et la propreté, soit quatre facteurs qui peuvent influencer leur sentiment d’insécurité.

Leurs constats: ivresse de certaines personnes, odeur d’urine, manque d’agents de sécurité et de luminosité, pas de plan de la ville pour se repérer, lugubre… "Il peut se passer tout et n’importe quoi. On pourrait crier sans que ça ne dérange quelqu’un". Eileen, une des jeunes femmes: "Lorsque je me retrouve seule dans le tunnel de la gare ou dans certaines rues du quartier, j’ai peur de me faire suivre. Je me déplace avec une bombe dans la poche".

L’une des solutions avancées: avoir une surveillance humaine. Une mère de famille propose également la mise à disposition d’un numéro d’appel d’urgence. "Nous allons faire remonter ces recommandations à la ville de Tournai", précise Kathy Contreras. Un deuxième groupe a effectué l’exercice au niveau des quais et du piétonnier.

De la peur à l’hypervigilance

Les arpenteurs des rues ont ensuite rejoint la Maison des associations. Le groupe de travail de la ville formé pour lutter contre les violences faites aux femmes les y attendait. En mars, une enquête en ligne portant sur le harcèlement dans l’espace public a été diffusée. 277 personnes y ont répondu, majoritairement des femmes. Il ressort que 91% d’entre elles ont déjà subi une forme de harcèlement, contre 47% pour les hommes.

"Le sentiment de peur, principalement exprimé, développe de l’hypervigilance: éviter de sortir à certaines heures ou alors à plusieurs, adapter sa tenue… Il y a une modification de la manière de vivre", explique Maxime Wallez, coordinateur.

Lorsque la personne harcelée assiste à une scène de harcèlement, 77% des répondant.e.s indiquent qu’ils ne réagissent pas. Paradoxe !

Trois actions possibles: la sensibilisation, une formation spécifique des policiers et des aménagements urbains. L’échevine de l’Égalité des chances, Coralie Ladavid, s’est montrée favorable aux propositions évoquées lors de l’échange.

Vendredi 25 novembre à 17 h: marche vers la stèle des victimes de féminicides