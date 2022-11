On avance bien. On a quitté la phase de rodage pour entrer dans une phase de stabilité. De six associations d’éducation permanente, féministes ou sociales présentes au début, on est désormais 9 (*) à nous retrouver une fois par mois, en moyenne. Et comme on envisage l’action du collectif sur le long terme, toute nouvelle énergie est la bienvenue !

Le collectif a aussi trouvé son nom durant cette première année: « La Voix des Femmes de Mouscron ». Pourquoi ce choix ?

Au-delà des missions et raisons d’être différentes des associations membres, l’idée du collectif est de se réunir pour porter les réalités de vie des femmes et les faire entendre au travers d’événements, notamment lors des deux journées internationales pour les femmes, les 25 novembre et 8 mars.

Quels objectifs visez-vous à travers ceux-ci ?

Il s’agit de montrer aux victimes qui doivent "aller au front" pour être libres que la société les soutient. Le but est aussi de conscientiser le grand public à la problématique des violences, de lui dire qu’il peut agir en tant que voisin, collègue… Chaque participant à la marche de vendredi repartira ainsi avec un flyer reprenant les numéros utiles. Enfin, ces espaces de visibilité nous permettent de porter des revendications auprès du monde politique.

Quelles revendications ?

La principale est pour nous l’hébergement des victimes. Il n’y a pas assez de logements à Mouscron qui puissent accueillir en urgence des femmes victimes de violence. Or il est très difficile pour une personne de porter plainte quand elle habite encore avec son agresseur, qui peut facilement se retourner contre elle.

Le collectif permet-il à chacune de ses associations d’être plus efficaces pour soutenir les droits des femmes ?

Oui, par le jeu du "réseautage" entre nous. On sait vers qui se tourner ; on peut aiguiller très rapidement les gens vers les bonnes personnes, les bons endroits.

Qu’avez-vous préparé pour ce vendredi 25 novembre ?

Il s’agit d’une marche lumineuse, théâtrale et musicale qui passera par certains lieux "clés" de Mouscron: centre hospitalier, police, CPAS… Rdv à 17h30 dans la salle des miroirs de la bibliothèque, rue du Beau-Chêne 20 à Mouscron. La soirée se terminera au El Bar par un karaoké féministe, ouvert à tous, hommes et femmes !

*Les associations du collectif: Soralia, PAC, MOC, Vie Féminine, De Maux à mots, Maison médicale Dispens’air, Fedasil, bibliothèque et centre culturel de Mouscron.

0485 96 21 77, ou lavoixdesfemmes.mouscron@gmail.com