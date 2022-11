Altercation à la prison de Leuze : « ils m’ont pris pour un terroriste », s’est-il défendu

Un détenu de la prison de Leuze, transféré depuis lors à Saint Gilles, a dû répondre de faits de violence et de menaces envers des agents pénitentiaires. Selon la déclaration du personnel de la prison, tout a commencé lors d’un contrôle de cellule. "Le détenu n’avait pas la facture du nouveau percolateur qu’il avait en sa possession, il a donc été soupçonné de l’avoir volé. C’est alors que l’homme a commencé à insulter l’agent chargé du contrôle et a fini par se jeter sur lui. Une fois maîtrisé, le détenu a été emmené au cachot, et aurait ajouté" sales Belges, Daesh va revenir! ", relate le procureur du roi. Le lendemain, il a menacé les agents en leur adressant" quand je sors, je vais tous vous tabasser, sales belges. ""