Vol spectaculaire à Bléharies : la scène a été filmée (vidéo)

On voit ensuite le passager de la première voiture sortir et apostropher la dame prétextant qu’elle aurait accroché son véhicule au passage. Méfiante, la dame recule de quelques pas lorsque l’individu se précipite sur elle pour lui arracher son sac à main avant de prendre la fuite à bord de l’Opel.

"Je ne me suis pas garée dans mon allée comme d’habitude car la place était occupée et je me suis mise sur le côté de la route, nous confie la victime âgée de 67 ans. Lorsque je suis sortie de ma voiture, j’ai été interpellée par un homme qui me disait que j’avais accroché sa voiture, ce qui me semblait tout à fait impossible vu que je ne l’avais même pas croisée. Ensuite, il a fortement tiré sur mon sac et je n’ai gardé que la lanière en main. Je n’ai pas été blessée mais choquée..."

La suite, on la devine ; la dame a porté plainte auprès de la police.

Selon nos informations, le véhicule serait immatriculé en France, ce qui n’aurait rien d’étonnant étant donné la proximité de la frontière.

La victime a insisté pour que cette information puisse être largement diffusée afin de prévenir les habitants du voisinage et de l’entité brunehautoise de manière générale. Il semblerait en effet que le véhicule suspect ait été aperçu en train de rôder dans d’autres villages de l’entité.