Le restaurant « Arc-en-sel »

Pour donner encore plus de reconnaissance à ce restaurant didactique, il fallait lui trouver un nom. Un appel a été lancé par le préfet Quentin Bouttique. Une soixantaine de noms ont été proposés et une dizaine ont été soumis à un vote. Juste après avoir coupé le ruban inaugural, une plaque a été dévoilée avec le nom du restaurant " ARC-en-sel ". Une précision bien utile: ARC sont les initiales d’Athénée Royal de Comines. Une équipe d’enseignants fera vivre le lieu de 134 m²: Jérémy Calmant comme chef de salle et le chef cuisinier Frédéric Tahon pour la partie restauration hôtellerie, et Gérard Vanhaverbeke, Kevin Larooze, Jade Silvestri pour la boulangerie-pâtisserie. Chacune des deux sections créées en 2018 compte aujourd’hui une trentaine d’élèves de la 3e à la 6e.