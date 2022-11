Exhibitionnisme sur les quais de la gare de Tournai : elle comparaît devant le tribunal

Les services de police ont tenté d’identifier les individus. Seule Madame, qui n’est pas originaire de la région, a été reconnue à cause de ses antécédents.

De tristes circonstances

Cette dernière a dû comparaître devant le tribunal correctionnel de Tournai pour exhibitionnisme. Elle a donné une version moins cocasse que celle partagée par les internautes : "je venais de perdre un ami, j’ai sombré dans l’alcool pendant plusieurs jours. Je ne me souviens même pas de ce moment-là. J’ai appris ce que j’avais fait par des proches qui ont vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Je regrette vraiment d’avoir été impudique, je ne recommencerai plus ", a-t-elle déclaré les larmes aux yeux.

« Déjà largement punie »

"Les faits se sont déroulés une première fois à 19h30, et une seconde fois vers 19h50, une heure de forte fréquentation pour un dimanche. La scène a pu en choquer plus d’un et notamment des mineurs qui ont pris le temps de filmer, a indiqué le procureur du roi. Néanmoins, Madame est peu connue des services de police. Elle a un antécédent d’outrage qui date de 2019 et une infraction Covid en 2021. Pour de tels faits, la peine peut aller de huit jours à un an de prison. Je requiers quatre mois et 26 euros d’amende, et je ne m’opposerai pas à une mesure de faveur. Madame a déjà été largement punie depuis lors, sans compter les circonstances très particulières de l’événement."

La prévenue a exprimé une nouvelle fois ses regrets, "je suis extrêmement déçue de moi ". Elle a confirmé vouloir bénéficier d’une suspension du prononcé de la condamnation.

La présidente du tribunal rendra son jugement le 13 décembre.