Des concerts à Tournai pour les 15 ans de l’ASBL « Projet Solange »

"C’est le troisième concert de ce type que notre ASBL organise", nous dit Claudine Ally. "Pour financer nos actions, nous organisons aussi des marches, des repas, des marchés de Noël, une fête au moulin de Froyennes, dans le Tournaisis et dans la région de Hornu. Les deux régions d’où sont issus la plupart de nos membres".

Un volet éducatif aussi

La journée festive marquera le quinzième anniversaire de l’association créée en 2007 pour mener un projet humanitaire en faveur d’hôpitaux et d’écoles situées en République Démocratique du Congo, plus particulièrement dans la petite ville de Murhésa au Sud-Kivu. "Tout a démarré lorsque Claudine Druez, qui avait pu constater sur place une situation déplorable au sein des hôpitaux de la région Bukavu, a mobilisé des membres du personnel du centre hospitalier EpiCURA (Ath/Baudour/Hornu) pour l’accompagner là-bas pendant leurs jours de congé. Quelque 80 missions, parfois de six semaines, ont été menées pour améliorer la qualité de soins", nous dit Claudine Ally.

Aujourd’hui, l’ASBL finance l’affiliation de 250 personnes à une mutuelle de santé, qui intervient à 60% dans les frais d’hospitalisation. Mais le Projet Solange (du prénom d’une jeune congolaise soignée par l’association) a élargi ses actions dans le domaine éducatif, dans un pays où très peu d’enfants ont la chance d’aller à l’école. "Je ne suis pas issue du monde médical, je suis institutrice. Je me suis entourée d’anciennes collègues pour apporter une aide pédagogique. Car on sait aussi que l’éducation peut aider à sortir de la pauvreté".

L’ASBL a financé la scolarité primaire de 150 enfants depuis 2012, et la scolarité d’une cinquantaine de jeunes du secondaire depuis 2015. Le bénéfice du concert servira spécialement à terminer les travaux d’aménagement de deux classes primaires et à acheter 60 bancs. "Nous avons une personne de référence sur place, l’argent récolté va directement au projet sans passer par des intermédiaires".

70 kg de matériel pédagogique et 45 km de matériel médical sont actuellement en cours d’acheminement grâce à l’aide logistique de l’Ordre de Malte.

Dans l’église Saint-Paul, avenue du Saule à Tournai. Entrée: 15€ en prévente, 18€ le jour même. Gratuit pour les moins de 12 ans. Contact: 0478 52 09 17. Bar et petite restauration.