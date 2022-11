Des Cominoises tricotent des boules de Noël et des bonhommes de neige pour Viva for Life

Aussi des boules de Noël

"Avec l’aide de mon amie Carine, nous avons réalisé en quatre ans plus de 500 bonhommes de neige de trois tailles différentes. Cette année grâce à Marie-Noëlle, nous proposons en plus une nouveauté: des boules de Noël crochetées de trois grandeurs différentes (à 5 €, 7 € et 9 €) et de couleurs différentes", annonce Patricia Poupaert.

Les 265 pièces de cette édition sont en vente à son domicile (38, rue du Progrès à Comines) ces lundi 28 novembre et mercredi 30 novembre de 14h à 16 h 30. Le dimanche 4 décembre, Patricia y proposera également ses créations de 10h à 12h (en duplex avec radio Libellule) et de 14h à 16 h 30. Elle sera aussi présente au marché de Noël des 9 et 10 décembre (place du Pont-Neuf à Comines).

Infos: 056 55 64 85 ou sur Facebook « Poupaert Patricia ».