Voyage à Rome sous le signe de la solidarité pour des étudiants cominois

"Après des années d’étude du latin et de sa culture, la visite de Rome était devenue une évidence, explique Mme Marmu. Le postulat était que tous les élèves participent au voyage, y compris Nadège, qui se déplace le plus souvent en chaise roulante. Nous voulions montrer qu’il est possible d’intégrer les PMR à toutes les activités ! Ma collègue, Julie Hullaert, nous a accompagnés. Tout s’est très passé et, finalement, Rome s’est avérée être une ville plutôt accessible, avec des ascenseurs sur les sites touristiques et certains agents de sécurité très compréhensifs. Nous avons pu visiter presque tous les classiques de la Ville éternelle. En blaguant, on a déjà trouvé notre prochaine destination: Lourdes, puisque le miracle est arrivé !"