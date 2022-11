Peut-on traverser la bande « bus » du boulevard des Nerviens à Tournai ? Eh bien oui ! (vidéo)

Celui-ci matérialise une bande de circulation spécialement dédiée à la circulation des bus des TEC. Les lignes blanches ont été tracées de manière continue au milieu du boulevard des Nerviens. Beaucoup d’automobilistes ne se risquent pas à les traverser pour accéder à certains commerces voire à la place Victor Carbonnelle (et vice versa) de l’autre côté du boulevard.

À la station Q8, on s’inquiète de la situation. "Les automobilistes ne savent pas trop quoi faire quand ils viennent du rond-point Imagix. Certains passent mais beaucoup hésitent, font demi-tour à la gare ou ne viennent plus…" Même incompréhension au car-wash voisin. "C’est un gros problème: des clients hésitent à passer". Le conseiller communal Armand Boite (MR) a fait remonter au collège communal ses interrogations. "La place Victor Carbonnelle se trouve isolée: on ne peut pas y accéder quand on vient de la gare. Or, c’est un endroit important pour le quartier pendant les travaux de la rue Royale et de la place Crombez".

C’est un « site spécial franchissable »

Renseignements pris, il s’avère que les automobilistes peuvent franchir les deux lignes blanches continues qui délimitent la bande "bus". En venant du rond-point Imagix, on peut tourner à gauche et gagner la station Texaco ou le car-wash. En venant de la gare, on peut tourner à gauche vers la place Victor Carbonnelle. "Le SPW ( NDLR: le gestionnaire de cette voirie régionale) a fait le choix de mettre en place ce qu’on appelle un site spécial franchissable réservé aux services de transports en commun ( NDLR: et accessible aux véhicules prioritaires lorsque l’urgence de leur mission le justifie). Selon le code de la route, les deux bandes peuvent être franchies à l’endroit des carrefours ( NDLR: c’est le cas avec la place Carbonnelle) et pour accéder ou à une propriété privée ou la quitter, comme c’est le cas avec les commerces situés le long du boulevard".

À la police du Tournaisis, on nous précise que la largeur des lignes blanches (vingt centimètres) indique le caractère franchissable de la bande sur laquelle est inscrit le mot "bus". Mais on reconnaît que ce n’est pas évident du tout à décoder pour les automobilistes.

Ce mardi, Laurence Barbaix, l’échevine des travaux, a eu du SPW la confirmation que le marquage serait adapté pour être plus facilement compréhensible et lisible. " Des marques en damier, que les automobilistes connaissent bien, seront mises aux endroits franchissables.

Mais je ne sais pas quand ça sera fait ".