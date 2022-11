Bilan de mi-mandat pour le PS

Députée wallonne et sénatrice, Fatima Ahallouch a fait le bilan de son travail en termes d’enseignement, de sécurité sanitaire, de patrimoine, etc. Les crises se sont succédé: Covid-19, inondations et énergie. "La situation devient catastrophique pour certaines personnes et entreprises. Faire croire que l’on peut bloquer les prix au niveau belge est illusoire. De même, que les pouvoirs publics ne doivent pas payer les factures parce que c’est remplir un trou pour en creuser un autre." Voilà pourquoi le gouvernement s’est orienté vers une série de mesures concrètes: TVA de 21 à 6%, primes, moratoire hivernal jusqu’au 31 mars, interdiction de coupure gaz et électricité en novembre et décembre, etc.

Quant à Daniel Senesael, qui siège à la chambre des représentants, il s’est déclaré "élu d’un parti mais aussi d’un territoire". Ses domaines de prédilection: la sécurité, l’environnement, l’énergie, etc. "Je me réjouis que nous ayons obtenu, à partir de 2024, la pension minimale à 1 630€ net, mais nous avons encore bien d’autres combats à mener. Les soins de santé constituent un vaste chantier ! Le fonctionnement des zones de secours et la collaboration entre les polices belge et française sont également à améliorer."

Les sympathisants ont alors pu échanger avec leurs élus locaux.