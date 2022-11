À table… avec les élèves de l’athénée Comines

Vu les deux cent cinquante réponses à cet événement, le nouveau lieu s’avérait vite trop exigu pour recevoir tous les invités. Les discours et le cocktail dînatoire se sont ainsi tenus dans la cantine des élèves. La découverte du nouvel espace s’est faite sous forme de visites guidées par les élèves. "Je tiens à souligner le travail colossal abattu par les élèves et enseignants, que nombre d’entre vous connaissent pour les rencontrer lors de nos tables d’hôtes ou lors des ventes de nos délicieuses pâtisseries. Je ne doute pas que vos papilles en seront l’heureux témoin dans quelques minutes, affirme le préfet Quentin Bouttique. Pour vivre, une école a besoin de projets soutenus par plusieurs acteurs. Une école ne peut vivre que si nous mettons à la disposition de nos élèves, centre de nos préoccupations, du matériel de qualité qui leur permettra d’évoluer en fonction des exigences des différents métiers. Une école ne peut vivre que si élèves et ses enseignants participent à la vie de la cité en se tournant vers l’extérieur". Des photos projetées ont montré les divers travaux réalisés dans l’école ces dernières années ainsi que les différentes phases de construction du restaurant didactique et de la salle de vente des produits de boulangerie et de pâtisserie.