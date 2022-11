A Renaix, on va (déjà) élire les roi et reine des Bommels de 2024

Ils seront toutefois confrontés aux candidats suivants: Vermeersch Bradley et Vermeersch Chelsea (Bons Vivants) Stefan Dewitte et T’sobbel Esmeralda (De Klevevrienden), Frederic De Ridder et Davina Muylaert (Clubmannekes), Ronny Van Humskerken et Veerle Verstraeten (Frivool), Thibo Tentenier et Lumia Bekers (De Kadetchiest).

A six semaines du premier carnaval de Belgique qui se tiendra les 7, 8 et 9 janvier 2023, une soirée festive et animée réjouira les fervents adeptes des fêtes de Bommels.

www.bommelsfeesten.be