Un chapiteau transparent pour des fêtes de fin d’année revisitées sur la Grand-place de Tournai

On peut notamment lire, sur cette dernière, l’appel suivant, adressé aux régionaux susceptibles de collaborer à cette toute nouvelle mouture: "Commerçants, artisans, entrepreneurs ou encore associations de Tournai, envoyez votre candidature pour devenir exposant durant une semaine sur le Marché de Noël, soit du 15 au 22 décembre ou du 23 au 31 décembre (hors 25 décembre). Afin de rendre cet événement festif et vivant, des animations et concerts seront organisés chaque jour".

Pour l’exposant, la participation est entièrement gratuite car la Ville prend en charge la location du stand moyennant le dépôt d’une caution. Pour répondre à une critique souvent formulée par le passé, l’événement de cette fin 2022, est mis sur pied exclusivement avec des acteurs locaux, y compris pour ce qui concerne les animations.

Un chapiteau transparent au beau milieu de la Grand-place

C’est sous un chapiteau transparent de 450 mètres carrés, dressé au milieu de la place (sensiblement là où se trouvent les jets d’eau), que se tiendra l’événement.

Le programme complet sera dévoilé ultérieurement dans nos pages agenda, mais l’on peut d’ores et déjà annoncer que plusieurs artistes régionaux ont assuré les organisateurs de leur présence.

" Le cover band athois Zénith s era présent le vendredi, précise Sébastien Polliart, CEO de Wapict. On retrouvera également (et notamment) la Musikaine, le chanteur tournaisien Olivier Loin, le groupe Total foutrock ainsi que des DJ comme les Barbus, Bernard Dumoulin, Stéphane Baert, et on en passe…

Tout a été étudié pour que le public puisse fréquenter le chapiteau sans devoir tourner le dos aux terrasses des cafetiers installées sur la Grand-Place.

Un marché de Noël, au centre de l’espace, sera occupé chaque semaine par dix exposants (différents d’une semaine à l’autre). Quant à la scène, elle sera installée du côté de Christine de Lalaing.

Si la météo le permet, le chapiteau restera entièrement ouvert, il sera toutefois possible de le doter de protections latérales en cas de mauvais temps.

Côté animations, Mômes circus sera également présent sur place et des jeux en bois seront à la disposition des visiteurs…"

Pour rappel, ce programme n’est pas exhaustif car il sera encore peaufiné dans les prochains jours.

Quoi qu’il en soit, il y aura de quoi se distraire tous les jours - et plus particulièrement tous les soirs - sur le forum tournaisien à partir du 15 décembre.

Un bar sera également installé sur cet espace à l’initiative du dynamique organisateur des très courus apéros urbains tournaisiens: John Thys.

Ça sent déjà le sapin au centre-ville

Il faisait encore noir, ce lundi matin, quand le sapin est arrivé sur la place de Tournai. Il avait été coupé trois jours plus tôt à Francorchamps par la société "Sapin des Ardennes" implantée à Stavelot.

"Il s’agit ici d’un bel épicéa d’une quinzaine de mètres de haut, hors sol puisqu’il faut tenir compte de la hauteur du trou dans lequel une partie du tronc est enfoncée", nous a confié Raymond Kockelmann qui, avec son fils, produit des milliers de conifères (épicéas, Nordmann et Nobilis) sur les hauteurs de Francorchamps.

Les services communaux vont installer boules et guirlandes sur l’arbre dans les prochaines heures.

Dès la semaine prochaine, d’autres sapins "pousseront" également un peu partout dans différentes rues commerciales de la cité.

En effet, la Ville en a commandé 450 sapins de taille plus modeste afin d’orner certaines rues et des devantures de magasins.

L’arrivée du sapin géant sur la Grand-place confère déjà un petit air de fête à cette dernière, accentuée également par les petites lampes qui, une fois que le soir tombe, illuminent les terrasses des différents établissements du secteur Horeca sur le forum.

Les exposants candidats à une participation au marché de Noël doivent envoyer un mail à l’adresse suivante:tournai.feerique@wapict.be avant le 28 novembre.