Le Bizet (Comines-Warneton) : cinq gîtes et une salle au couvent

Après un souci avec un premier acheteur, le bien a été remis en vente en mars 2022. "Mon mari et moi avons déjà acquis quelques biens que nous avons rénovés et mis en location, explique Sandra Vannin. À chaque fois, nous faisons appel à mon frère, Jérôme, électricien indépendant. Et l’envie est née d’avoir un projet en commun, avec nos conjoints. On a de suite perçu le potentiel de ce couvent et nous l’avons acheté ! La signature de l’acte a eu lieu le 13 juillet 2022."

Avec ses 18 chambres, ses trois niveaux et ses 400 m², le bâtiment n’est pas une sinécure à rénover ! "Nous avons fait appel à l’architecte Jean-François Ryckebosch. Notre première idée était de le transformer en cinq appartements ; il nous a orientés vers des gîtes et une salle de réception, vu la demande dans la région."

Le couvent, collé à l’école primaire Saint-Henri, a accueilli des religieuses dès 1954. "Toutes les chambres avaient été plus ou moins vidées, mais il reste encore pas mal d’affaires, notamment au grenier. Ce qui est embêtant pour nous car elles ont trait à la religion et on n’ose pas trop les jeter ! J’ai interpellé Sœur Marie-Bernard, qui était l’une des deux dernières religieuses du couvent et y a résidé dès 1966, pour savoir ce qu’il faut en faire !"

Les deux couples travaillent d’arrache-pied. "Avec trois filles en bas âge, j’ai décidé d’arrêter mon métier d’infirmière anesthésiste dans un hôpital de Lille. Je suis en quelque sorte le chef de chantier ! Les autres travaillent après leurs heures: mon mari, Michaël Leroy, continue son métier de vétérinaire à Bas-Warneton et mon frère poursuit les travaux avec sa société VJElec. Son épouse, Mélisande Depraeter, est infirmière à domicile."

En location dès le printemps

La famille veut réaliser elle-même l’ensemble des travaux: "C’est un défi qu’on s’est lancé et l’on compte bien s’y tenir ! Nous essayons de garder au maximum l’authenticité des lieux: le carrelage, un peu de mobilier, certaines vitres, etc. Pour ce qui est de la décoration des gîtes, on n’a pas su se mettre d’accord ! Alors, nous avons décidé que, tous les quatre, nous aurions notre logement à aménager à notre façon !"

L’objectif est de proposer le rez-de-chaussée à la location, soit deux gîtes à deux chambres et la salle, dès le printemps 2023. "Cela nous permettra d’apprendre à gérer peu à peu. Ensuite, on s’attellera au premier étage, puis au grenier !"

Quand il a fallu choisir un nom, Sandra et Jérôme n’ont pas hésité longtemps: "Directement, nous avons pensé à" Les Gîtes Saint-André ", parce qu’il s’agit de la paroisse Saint-André, mais aussi et surtout parce que notre père, qui a travaillé dans le bâtiment, se prénommait André. C’est un clin d’œil à la passion qu’il nous a transmise."