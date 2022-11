La situation est préoccupante à la prison de Tournai : « Le système démolit des détenus »

Pour attirer l’attention des décideurs, locaux et nationaux, "sur l’urgence à apporter des solutions destinées à améliorer les conditions de détention", la commission peut s’appuyer sur son rapport 2021 finalisé voici quelques jours. Celui-ci sera transmis au Conseil central de la surveillance qui, à son tour, rendra son rapport annuel au Parlement et au ministre de la Justice.

"Notre éthique, c’est de veiller au respect de la dignité des détenus. Pour accomplir cette tâche, nous avons l’occasion d’être au cœur de la prison, et d’y rencontrer des détenus, bien sûr, mais aussi des agents, des membres de services de la prison".

Surpopulation permanente

Construite en 1868 sur quatre ailes, la prison de Tournai accueillait au 1er novembre dernier 221 détenus, dont 110 en détention préventive dans l’attente de leur jugement. Or, la capacité totale de l’établissement est de 179 prisonniers. "Cette année, à deux ou trois reprises, les détenus étaient à trois dans cet espace de 9 m2, l’un d’eux étant contraint de dormir au sol sur un matelas, Parfois avec des soucis d’humidité, avec obligation de faire ses besoins dans un seau pendant la nuit, etc."

Aucun investissement ne sera consenti en 2023 pour améliorer le confort et l’hygiène des prisonniers. Or, surpopulation et insalubrité ont un impact sur les conditions de travail du personnel, et l’absentéisme est de plus en plus aigu. C’est un cercle vicieux: il arrive, et ce n’est pas rare, que le préau (sortie en cour des détenus) soit annulé. Auquel cas les prisonniers restent 24h sur 24h dans leur cellule. "La population carcérale de Tournai n’est pas facile parce qu’elle est constituée pour moitié environ de détenus qui sont en attente d’un jugement: ils sont plus nerveux que la moyenne", explique M. Grégoire. "Si entre 50 et 60 détenus ont un travail au sein de l’établissement, 150 détenus restent 23 heures sur 24 dans leur cellule" parce qu’ils n’ont pas accès à toutes les activités existantes au sein de la prison.

Autre caractéristique locale: en septembre dernier, la prison de Tournai recensait 70% de résidents belges et 30% de personnes venant du Nord de la France, pour beaucoup arrêtés pour des liens avec le trafic de drogue. La moitié des détenus est incarcérée pour des faits liés aux stupéfiants, dont une partie en situation de dépendance aux drogues dures.

Des détenus parfois en cellule 24h/24

Pour toutes ces raisons, le personnel (quelque 170 agents équivalents temps plein) est sous pression. "Le manque de personnel est critique et véritablement scandaleux. Quand l’absentéisme est trop important, quand des détenus sont privés de préau, ce sont 150 hommes qui doivent rester en cellule, à deux, 24 h/24".

Activités, formations et travail sont limités à leur plus simple expression, déplore encore la commission de surveillance. "Il manque un vrai volet de réinsertion. Quand les détenus sortent, c’est souvent très compliqué et il y a un taux très important de récidive: jusqu’à 60%. Certains détenus sortent d’ailleurs plus démolis de prison que lors de leur entrée".

Le contexte actuel n’incite pas à l’optimisme. Un exemple parmi d’autres : la prison perçoit actuellement, chaque jour, un montant de 3,80 € pour nourrir les détenus trois repas) alors que les tarifs des denrées et de l’énergie explosent. "Et ils arrivent à faire des repas convenables avec cette somme. Mais jusqu’à quand durera ce miracle ?"