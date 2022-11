Enghien : un chauffeur percute neuf moutons

Samedi vers 23h, un véhicule circulant sur la chaussée d’Ath et se dirigeant vers Enghien a percuté neuf moutons. Ceux-ci s’étaient échappés de la prairie avoisinante située dans le zoning Qualitis. "Un chien s’est introduit dans la pâture et a fait peur aux brebis qui ont pris la fuite. C’est ainsi qu’elles se sont retrouvées sur la route, malheureusement, face à un conducteur qui roulait excessivement vite", raconte Christophe Roosens, l’éleveur des brebis. Les secours d’Enghien dépêchés sur les lieux de l’accident ont constaté la mort des animaux et heureusement, pas d’autre blessé.