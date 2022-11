A Tournai, un tapis en hommage aux victimes de la route

En cette journée mondiale du souvenir des victimes de la route, cette cérémonie chargée d’émotion n’était pas organisée par hasard dans la cité des cinq clochers.

"Sur ces 50 dernières années, près de 80 000 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route, confie Benoit Godart, porte-parole de Vias. C’est plus ou moins le nombre d’habitants d’une ville comme Tournai. L’année 1972 a marqué un triste record avec 3 101 victimes. Depuis, ce nombre baisse progressivement mais on veut toujours tendre vers le seul objectif acceptable, à savoir zéro victime."

Philippe Robert n’a pas manqué de faire remarquer que les usagers dits faibles payaient un lourd tribut. "Vias a noté que sur les 9 premiers mois de l’année, un tué sur quatre au moins sur nos routes est un piéton ou un cycliste", a précisé l’échevin.

Les cris des jeunes victimes…

Yves Lefèvre, qui a été pompier, a livré un témoignage poignant. "Les pompiers sont des hommes et des femmes comme les autres mais qui ont un comportement sans doute un peu fou, à savoir qu’ils interviennent et passent là où d’autres sortent en courant."

Il a été confronté à de nombreuses interventions pour des accidents de la route. "On se demande comment approcher les gens de manière humaine, avec de l’empathie. Il n’y a pas de recette, chacun le fait à sa façon. En tant que pompier, il faut avant tout rester concentré et effectuer les gestes techniques appris. Le plus compliqué était d’entendre les cris de ces jeunes victimes, de voir leurs blessures et d’accepter que c’était parfois la fin d’une courte vie. Un pompier a-t-il le droit de pleurer ? Oui, mais au retour à la caserne ou en se cachant. Je me suis souvent demandé combien de temps j’allais tenir. Puis, à 62 ans, c’est le mental qui a lâché. J’ai déposé le casque de pompier et le sac des premiers secours. Je n’étais pas une machine. Une nuit, j’ai décidé d’écrire un livre."