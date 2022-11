Le Tournai d’avant: pas d’école-palais pour l’enfant d’ouvrier

L'école des filles est à front du boulevard Léopold. ©EdA

Un site idéal

Le 9 juin 1877, le conseil communal considère "qu’il y a nécessité de pourvoir à la construction d’une école primaire gratuite pour garçons et filles" et arrête aussitôt le projet d’un établissement pour 420 élèves, avec deux logements d’enseignants.

Cette décision ne surprend pas l’opposition catholique qui grogne en coulisses. Car, située entre le boulevard Léopold et la chaussée de Lille (de Gaulle), l’école n° 3 entre en concurrence directe avec les divers établissements libres des alentours et sera un appel pour les enfants d’un quartier en expansion le long d’artères nouvelles.

Le terrain, libéré par la destruction de la Porte de Lille et de la muraille du XIIIe, est cédé par l’État à la ville. Une opportunité à saisir, on le comprend.

En 1914, l’école détruite est reconstruite à l’identique. ©EdA

Pas d’égalité

Ça peut paraître étonnant à notre époque, mais la différence de classe sociale s’inscrit dans la guerre que mène l’opposition catholique, trouvant justification de son courroux dans le coût estimé de la double bâtisse. La dépense est évaluée à 199.20,32 francs, facilitée par des subsides de l’État, de la Province et de la ville.

De l’argent "qui profite à un étranger" car l’entreprise est basée à Braine-le-Comte ; de l’argent inutilement dépensé ; "là où 120.000 francs seraient suffisants, on va élever dans des palais des enfants de pauvres qui, au sortir de classes luxueuses, rentreront chez eux de mauvais cœur".

ournai plante énormément d'arbres à cette époque; ici la chaussée de Lille. ©EdA

Le style est source de critiques. L’architecte Janlet, auteur de l’ex-gendarmerie construite dans la rue de la citadelle et, plus tard, avec Beyaert, de l’hôpital civil, est un adepte de la néo-Renaissance flamande et multiple les décors "prétentieux, semblables ici à des pylônes égyptiens, là à des portiques à l’opulence outrée ou encore dans des pignons où se rencontrent caracoles, spirales et enroulements inutiles", râlent les opposants.

L'école des filles devenue école d'application pour l'école normale ©EdA

Soulignons, par sa vision cruelle pour les écoliers, ce commentaire de Louis Cloquet (qui restaura fort bien St-Jacques): "c ’est rendre un mauvais service au fils de l’ouvrier qui passera sa vie sous un toit modeste que de lui faire prendre en dégoût son pauvre foyer par cette école trop somptueuse".

Il n’est pas le seul de cet avis, selon son parti.

Sortie surveillée des garçons. ©EdA

L’école n° 3 s’ouvre vers 1880 avec comme premiers élèves ceux de l’école privée d’une annexe de l’hôte de ville (garçons) et du faubourg de Lille (Filles). Ils sont rejoints aussitôt par les voisins du faubourg puisque, en décembre 1880, le conseil communal décide "de dédoubler les troisièmes classes des deux sections qui contiennent environ cent élèves". Des annexes s’élèvent pour 260 écolier(e)s.

Gentiment, les petites filles suivent le trottoir au sortir de la classe. ©EdA

La vie de l’école s’organise. En 1903, il y a 233 garçons, 133 filles et 38 adultes (section disparue en 1917). En 1965, ils sont 180 au total. De nouvelles implantations, tel le Vert Bocage, ont un effet négatif sur la fréquentation de l’établissement.

En 1907, le 4e degré s’y crée avec deux ans d’études. En 1914, l’école détruite est reconstruite à l’identique. En 1963, trois classes d’enseignement spécialisé que promeuvent Jean Pipart et Jean-Pierre Hugé y sont réunies ; le succès est tel que l’école des filles doit s’exiler (à l’école Solaire) et que ce centre continue sa route aux Dominicaines de Froyennes. L’école des garçons est toujours sous les portiques de Janlet.