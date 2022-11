Le gaz au clos du Lanchon à Maubray (Antoing) ?

Conseiller communal (PS) et président de la SLHE, Julien Bauwens a fourni à l’assemblée quelques informations: "C’est la prochaine étape de notre plan de rénovation des habitations. Pour les rues de Crépy et de la Wallonie à Antoing, c’est déjà en route. La prochaine cité, c’est celle du Lanchon. Cela concerne 22 maisons. L’estimation des travaux est d’un million€. Jusqu’à présent, la Ville était propriétaire des jardins situés devant les habitations, ce qui n’avait pas beaucoup de sens. Ici, on régularise cette situation. On propose aussi d’acheter les terrains situés derrière pour y placer un système de chauffage plus performant, ce qui est bien nécessaire par les temps qui courent. Cela ne veut pas dire que ces travaux vont commencer le mois prochain mais c’est une étape administrative nécessaire pour que l’on puisse mettre en route le dossier. […] Actuellement, c’est du chauffage électrique".

À ce jour, bon nombre de villages de l’entité sont alimentés en gaz de ville, ce qui n’est pas le cas à Maubray. La solution sera donc d’y enterrer de grosses citernes extérieures. Ensuite, des canalisations équipées de décompteurs seront tirées vers les habitations. Un contrat sera conclu entre la SLHE avec une société chargée de remplir ces cuves de propane. L’isolation des maisons sera faite en parallèle ce qui diminuera le besoin en chauffage de ces logements. Ce point a été voté à l’unanimité.