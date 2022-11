En ces temps perturbés, les bibliothécaires ont décidé de choyer le public parce que la "positivité" est toujours la bienvenue et ne peut être que bénéfique.

L’événement, rehaussé de la présence de l’auteure Carène Ponte, était également l’occasion de dévoiler l’espace dédié aux ouvrages documentaires relatif à cette thématique.

Les ouvrages classés dans la littérature dite "feel good" de la romancière française ont conquis plus de 300 000 lectrices et lecteurs grâce à des histoires empreintes de légèreté et d’humour. L’écrivaine, qui a écrit son premier livre en 2016 et en a publié douze depuis, donne sa définition des romans "feel good": "Ce sont des romans qui parlent de la vie de tous les jours, dans ce qu’elle peut avoir des fois de difficile. Ils sont écrits sous le prisme de l’optimisme, de la lumière. Il s’agit de mettre du léger, du drôle, dans des situations pénibles, douloureuses. C’est cela que les gens apprécient, car c’est comme une parenthèse positive qui permet de garder le moral en toutes circonstances et de sortir de la grisaille quotidienne."

« Faire du bien à la tête, et au cœur »

De nombreux amateurs de ce style étaient présents lors de cette inauguration, dont Anne-Marie Messien, adepte d’un club de lecture et fan de livres "feel good".

"La lecture est mon passe-temps favori. Ce que j’apprécie particulièrement dans ces livres" qui font du bien ", c’est la touche d’humour, mais aussi l’émotion qu’ils contiennent. J’aime les relire et l’on découvre alors d’autres choses que l’on n’a parfois pas perçues la première fois. Et c’est justement ce que proposent ces livres: faire du bien à la tête et au cœur."

Ravie de cette rencontre, la Mouscronnoise en a profité pour demander à Carène Ponte de lui dédicacer son dernier livre, et lui a offert un présent.

Pour partager une bulle de zénitude, s’immerger dans l’univers passionnant du bien-être, cette thématique jalonnera la programmation élaborée pour tous les goûts et les générations par l’équipe de la bibliothèque, et ce, jusqu’à la festive journée de clôture qui se déroulera à Dottignies, le 27 mai 2023.

Pour découvrir toutes les animations disponibles: www.bibliothèque-mouscron.be