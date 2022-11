Rallye de Courtrai sur les terres mouscronnoises : la sécurité comme mot d’ordre

Le terrible accident, ayant coûté la vie à deux jeunes gens, lors du dernier Rallye du Condroz ne peut être oublié à quelques heures du départ des épreuves des 6 Heures de Courtrai. Il doit aussi servir de leçon, même si les organisateurs de l’événement et les autorités mouscronnoises ont toujours placé la sécurité comme principale priorité. "Il y a une législation très stricte à respecter et nous allons même au-delà de ce qui doit être mis en place", explique l’équipe de l’écurie Groeninghe qui peut compter sur près de 500 stewards, tout au long du week-end, et lors des différentes étapes qui traversent les territoires de Courtrai, Menin et Mouscron. "Chaque étape est scrupuleusement vérifiée et on ne donne le feu vert que si tout est en ordre. Et s’il y a le moindre pépin en cours d’étape, on arrête tout jusqu’à ce que le problème soit rétabli. Il est toutefois important de rappeler aux spectateurs qu’ils doivent aussi respecter les consignes", insistent les organisateurs.

Magali Delannoy confirme qu’un long travail a été effectué pour établir le cahier de sécurité. "Les mesures de sécurité sont validées par la police de Courtrai, le gouverneur de Flandre Occidentale et la commission Rallye, précise-t-elle. Les autorités mouscronnoises et la police de Mouscron participent également aux réunions de coordination pour s’assurer que toutes les dispositions sont prises en matière de sécurité. Même si la responsable de la sécurité de l’événement est la police de Courtrai, nous serons vigilants à ce que les mesures prévues dans le plan de sécurité soient mises en place sur le territoire mouscronnois et qu’elles soient respectées, en participant, notamment, au tour d’inspection réalisé avant chaque course. Dimanche, une vingtaine d’agents seront sur le terrain et veilleront à ce qu’il n’y ait pas de spectateurs autour du circuit… Mais, on espère qu’au vu du tragique accident, les gens ont pris conscience de la dangerosité du sport et seront encore plus prudents."

La commissaire rappelle que le public n’est pas autorisé le long du parcours, ou uniquement dans des zones bien définies, comme à proximité du rond-point du boulevard Industriel lors de la spéciale "Mouscron", dimanche. "Nous serons aussi attentifs au comportement des pilotes qui doivent, par exemple, respecter le code de la route et les limitations de vitesse sur le chemin reliant le lieu d’arrivée et la Grand-Place de Mouscron. Si nous constatons des dérives dans le comportement des spectateurs ou des pilotes, nous ne manquerons pas de faire arrêter la course."