ne situation financière difficile à Frasnes-lez-Anvaing, malgré le « cadeau du ciel

Des projets reportés

Au service extraordinaire, des investissements ont été retirés "provisoirement, dans la mesure où les marchés ne seront pas adjugés d’ici la fin de l’année." Leur total cumulé atteint 3,50 millions, mais les deux plus gros projets, le SAR Battard et l’aménagement de Frasnes-les-Bassins, représentent à eux seuls la moitié de cette somme.

À l’ordinaire, on enregistre des recettes supplémentaires: 179 500 euros provenant du Fonds des Communes, 73 800 euros d’additionnels à l’IPP ("mais c’est encore cent mille euros en moins qu’en 2019") et 57 948 euros au PRI, 16 763 € de dédommagement assurance tempête… ou encore 20 800 euros pour la liquidation de l’US Moustier – cette somme sera affectée à l’ASBL Sport, Tourisme et Développement, qui, malgré la hausse des coûts, a décidé de ne pas augmenter la cotisation des clubs fréquentant le hall sportif.

Selon l’échevin des Finances Sébastien Dorchy (qui annonce "de bonnes nouvelles" pour le budget 2023), l’impact de la guerre en Ukraine et de la crise sanitaire peut être estimé à 425 000 euros (+ 293 000 euros de dépenses de personnel et, pour le carburant par exemple, on est passé de 76 000 euros en 2021 à 102 000 euros).

Tirer la sonnette d’alarme

Pour Jacques Dupire, "malgré les recettes accrues de 545 000 euros, le rééchelonnement de la dette et la suppression de nombreux projets, la situation reste difficile. La majorité, qui n’a pas constitué de provision, est sonnée par la situation financière actuelle qui va très vite se dégrader suite à des mouvements au sein du personnel. Elle ne trouve pas de solution…" Michel Devos (PS) pense aussi que "l’augmentation des recettes vient un peu du ciel, mais on est quand même au plus bas. Et nous n’avons pas encore reçu le compte 2021 du CPAS. C’est l’incertitude complète. Nous regrettons la disparition de plusieurs projets structurants Il y a des points positifs, mais le dynamisme de l’équipe en place n’est pas à la hauteur de ce qu’on attend." Marie-Colline Leroy (pour Écolo) embraie: "On passe notre temps à être dans la situation du pire (rires dans la salle) et à tirer la sonnette d’alarme. Il n’y a pas d’horizon, pas de pistes. À l’extraordinaire, il y avait des projets enthousiasmants, mais en fait, on ne verra rien venir. Je trouve que c’est décevant… "

La situation est alarmante estime, aussi, Michel Delitte: "L a Commune n’est pas encore dans le gouffre, mais si la majorité MR veut éviter que l’on remplace les fourmis du Carré de sucre par une cigale imprévoyante, il est temps d’agir."

Pour l’échevin Dorchy, par ses remarques, l’opposition n’a qu’un objectif: casser l’image du MR, avec au final, un découragement de la population face au monde politique en général. Michel Devos et Jacques Dupire répètent – à nouveau – que c’est leur rôle d’être critiques, de donner leur avis, un travail, souvent difficile, qui mérite d’être respecté. "On ne supporte plus un point de vue différent. Il y a une forme de narcissisme qui doit être satisfaite absolument. C’est incorrect. La dérive d’une majorité absolue est, ici, constatée publiquement" estime M. Dupire. La bourgmestre Carine De Saint-Martin conclut qu’elle ne peut pas laisser dire qu’aucun projet n’a été mené depuis le début de la mandature, même s’ils ne seront sans doute pas tous réalisés avant le prochain scrutin: "Il y a la construction de l’école de Dergneau, la réfection du hall sportif ou le RAVeL."