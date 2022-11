Lourde rénovation pour 55 maisons du Logis tournaisien à Templeuve

Une importante rénovation concernant 55 maisons de la Cité Camille Dépinoy à Templeuve débutera en mai prochain ; elle s’inscrit dans le cadre du programme "Impulsion logement", soit l’un des 31 projets repris dans le plan d’investissement 2019-2024 de la Région wallonne. Lequel représente un budget global de 5 milliards d’€ répartis sur 5 ans et vise plus spécifiquement les dossiers relatifs à la mobilité, aux économies d’énergie, à la recherche (innovation et numérique) et aux soins de santé et services aux personnes.