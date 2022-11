La pâtisserie Delhaye reprend ses horaires habituels, Bruynooghe ferme le dimanche à Tournai

Par contre, la nouvelle organisation de la boulangerie-pâtisserie Bruynooghe, où le dimanche est devenu jour de fermeture hebdomadaire depuis quelques semaines à Tournai et Hollain, est définitive. Comment une boulangerie-pâtisserie peut-elle se passer d’une journée aussi importante ? "Eh bien vous auriez eu raison de me faire cette réflexion il y a quelques années mais tout a changé depuis la crise du Covid", explique le patron, Patrick Milhomme. "Depuis 2020, beaucoup de familles ne viennent plus forcément le dimanche et passent un autre jour de semaine".

Le magasin de Hollain est désormais ouvert le mercredi (auparavant c’était jour de fermeture), et celui de Tournai n’est lui aussi fermé que le dimanche. "Jusqu’à cette année, le magasin tournaisien était ouvert tous les jours de la semaine. Bien sûr que la crise actuelle, avec des factures énergétiques incroyables, a eu son importance dans la réflexion: les fours ne fonctionnent plus un jour par semaine, et c’est ça de gagné. Les travaux de la rue Royale ont aussi fait mal. Mais il y a longtemps que je pensais à ça, pour améliorer notre qualité de vie: pour moi qui vais avoir bientôt 60 ans, et pour mon personnel. Parce que ce n’est pas évident de trouver des étudiants fiables pour travailler le week-end et le dimanche en particulier".