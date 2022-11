« Pour le Qatar, rien ne paraît impossible ! »

Le climat désertique

Si leur première impression, en débarquant à Doha, en plein mois d’août, fut "excellente" selon Sophie, "il fait terriblement chaud", confie sans surprise Margaux . "Pendant six mois, tu vis en hiver, comme en Scandinavie. D’avril à fin octobre, c’est compliqué. L’école commence par exemple à 7h pour se terminer à 14 h " précise Hakim. "En été, c’est une chaleur sèche. tu peux sortir en te protégeant. Par contre, la température ne diminue pratiquement pas la nuit. De 45o, on passe à 38o, donc on ne peut même pas profiter d’un peu de fâicheur", ajoute Sophie. Pourtant, la famille pense que les footballeurs ne souffriront pas trop de la chaleur: "On annonce de 21 à 29o la semaine prochaine, et 25o le soir. C’est moins chaud que nous cet été. Les climatiseurs dans les stades ne devraient même pas être activés. Par contre, ça paraît assez aberrant de voir qu’on refroidit l’air à l’extérieur, comme dans les Galeries Lafayette implantées à Katara. Friands de tout ce qui vient d’Occident, les Qataris comprennent d’autant moins le bashing actuel à leur encontre."

La vie sur place

"Il y a des règles liées à la religion, à la culture, à la façon de se comporter en public, mais ce n’est pas contraignant. On ne s’est jamais sentis oppressés. Pour ceux qui ne sont pas exubérants, ce n’est pas compliqué de rentrer dans le moule. Les gens sont respectueux, souriants, prévenants envers les femmes – les étrangères ne doivent pas porter le voile – et les enfants. Les enseignes des grandes surfaces européennes (Carrefour, Monoprix, Spar…) sont présentes et on trouve de tout. Les Occidentaux peuvent même aller acheter de l’alcool – servi aussi dans certains restaurants – et du porc, y compris des chips au bacon, dans un magasin QDC, avec une limite de 7 000 Riyal (1 800 euros) par mois. On vit essentiellement entre expats, mais l’offre de loisirs est très large, et il n’y a aucune insécurité, avec toutes ces caméras et des policiersou agents (discrets) partout. Tu peux laisser les clefs sur ta voiture, avec les portières ouvertes…"

La débrouillardise qatarie

"Ce pays qui fait les 2/3 de la Wallonie est passé quasi de la préhistoire à l’ère moderne en 60 ans. Sur une population de 2,7 millions, seuls 10% sont des Qataris. C’est sans doute aussi pour ne pas perdre leur identité qu’ils imposent leurs règles. Le nouvel aéroport a été conquis sur la mer ; le quartier où on a habité après West Bay, le Pearl, un archipel d’îles artificielles en forme de collier de perles, a été créé de toutes pièces ; l’hôtel Banana Island est un croissant de plage dorée au large de la côte… Pour le Qatar, rien n’est impossible. Quand, en 2017, quand l’Arabie Saoudite, furieuse de ne pas avoir obtenu de matchs de ce Mondial, et ses voisins, lui ont imposé un blocus, des solutions ont vite été trouvées Pour produire du lait, ils ont construit une ferme hors-sol et acheminé quatre mille vaches par avion (des collègues d’Hakim les ont transportées). Les bêtes ont l’airco et sont arros ées régulièrement."

Les droits de l’homme

"La chaleur rend le travail très contraignant, surtout dans la construction. Mais la plupart des ouvriers viennent d’Asie du Sud-Est, et tu comprends, quand tu vois les conditions de vie et le salaire là-bas, pourquoi ils vont travailler à Doha afin de nourrir leur famille restée au pays. La plupart étaient parqués dans des espèces de cités-dortoirs. Mais les choses semblent changer, s’améliorer (Amnesty International note d’ailleurs des progrès importants en matière de droit du travail). Le système de sponsoring obligatoire a été reformé et le travail est interdit dès qu’une certaine température en plein soleil est dépassée."

« C’est comme ici ! »

"À l’école de Margaux, il y avait 17 nationalités. Le Qatar a sûrement des défauts, mais pour nous, l’ouverture d’esprit est plus grande qu’ici. Honnêtement, s’il n’y avait pas eu le Covid et les contraintes sanitaires, comme la quarantaine à chaque aller et retour qui nous a essoufflés, je pense qu’on serait restés là-bas, dit la famille frasnoise, qui regardera les rencontres des Belges de son salon: il n’y a aucune raison de boycotter. Le problème, il s’est situé à la décision. L’engouement pour le foot est réel à Doha. En bas de la tour où on était, il y a des chalets. Les locaux sortent un grand écran sur leur terrasse pour regarder les matchs entre amis. C’est vraiment comme ici, sauf qu’ils ont un turban autour de la tête et pas de Jupiler en main ! Par contre, pas sûr que les stades seront remplis. Le manque de supporters pourrait constituer le flop de cette Coupe du monde…"