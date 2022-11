Tarif social énergie menacé  pour les locataires sociaux ? Le Logis Tournaisien s’en inquiète

"Pour essayer d’avoir la meilleure offre possible et diminuer les coûts, relève le directeur-gérant Devrim Gumus. Le marché concerne nos consommations propres dans les bureaux, les espaces communs de nos immeubles, ainsi que la fourniture de gaz pour nos immeubles avec chaudière collective. Et c’est cette dernière partie du marché, avec l’application du tarif social, qui pose problème… Aucun fournisseur n’a remis offre pour ce lot. Il semblerait qu’ils ne souhaitent pas fournir d’énergie à ce tarif, car ce n’est pas assez avantageux pour eux, alors que nos locataires dans ces immeubles ont droit au tarif social !"

42 logements concernés

Sans offre, la société de logements pourrait donc se retrouver sans contrat d’énergie, ou ne plus pouvoir faire bénéficier leurs locataires du tarif social. "Pour le Logis Tournaisien, cela représente 42 logements qui disposent d’une chaudière collective au gaz, précise Devrim Gumus. Mais si on prend en considération les trois autres sociétés de logements, cela concer ne plus de 3 000 familles !"

« Une bombe à retardement »

Pour le directeur-gérant, le surcoût que représenterait le passage à un tarif "normal" ne pourra être assumé par les locataires sociaux. "Le tarif social 2022 s’élève à 3,40 €/kWh et un tarif commercial tourne autour de 13,20 €/kWh ; soit près de quatre fois le prix ! Les charges pourraient ainsi dépasser le loyer qui est lui-même limité par rapport aux revenus du locataire. Si pour certains, payer 200 euros en plus par mois peut être possible un certain temps, pour les locataires sociaux, c’est impossible… ils sont déjà dans une situation de précarité ! Sans compter qu’ils ont déjà subi une forte augmentation du prix du tarif social gaz, en 2022, d’environ 30%, et qu’on estime que le coût de l’énergie pour le tarif social va encore augmenter de 30% pour 2023… C’est une bombe à retardement, et nous sommes inquiets pour nos locataires."

Déjà une augmentation des charges

Les locataires ont en effet aussi vu d’autres charges augmenter ces derniers mois… "Pour leurs propres consommations, en électricité ou en gaz, ils peuvent solliciter le tarif social auprès du fournisseur… qui a aussi augmenté dans une certaine mesure, signale Devrim Gumus. Face à l’inflation, nous avons aussi dû adapter les provisions pour les charges communes des immeubles, avec une augmentation entre 30 et 50%, notamment en raison de l’indexation du personnel d’entretien, de l’augmentation des coûts énergétiques, etc."